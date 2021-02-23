***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2021 18:21
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 4. Çeyrek dönemine ilişkin
yatırımcı sunumu Türkçe ve İngilizce olarak ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Yatırımcı sunumumuz Şirketimizin kurumsal web sitesi olan
www.ardbilisim.com.tr
adresinde Yatırımcı İlişkileri "Yatırımcı Sunumu" bölümünde eş zamanlı olarak yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911944
BIST
18:051.518
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -32,75
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
18:057,0834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0624
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1156
En Düşük
7,0039
18:058,6120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0792
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6426
En Düşük
8,5250
18:05410,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,57
|Açılış
|: 410,62
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
411,92
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PGSUS
|84,15
|1.098.763.379
|% 10,00
|
|SAYAS
|19,27
|55.134.762
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,71
|62.327.611
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|140.922.565
|% 9,98
|
|MERIT
|342,80
|15.883.397
|% 9,98
|
|INVEO
|153,00
|75.468.478
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|89.296.462
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.918.437
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|2.090.481
|% -10,00
|
|SODSN
|41,80
|803.834
|% -9,99
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|THYAO
|13,02
|3.553.225.812
|% 3,01
|
|SASA
|36,32
|1.790.673.384
|% -9,97
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 4,98
|
|KOZAL
|133,40
|1.712.804.298
|% -3,68
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,34
|1.097.150.943
|% -3,70
|
|TSKB
|1,80
|664.508.006
|% 1,12
|
|IHLAS
|0,99
|370.951.027
|% -9,17
|
|SKBNK
|1,43
|459.510.604
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0790
|7,0834
|% 0,89
|
|Euro
|8,6036
|8,6120
|% 0,93
|
|Sterlin
|9,9362
|9,9860
|% 1,00
|
|Frank
|7,8112
|7,8583
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8799
|1,8893
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-1,60
|
|Altın Gr.
|410
|410
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,60
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,11
|
|B. Petrol
|64,52
|64,52
|0,16
|