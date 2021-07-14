***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, İş ve sanat dünyasının başarılı isimlerinin ödüllendirildiği, bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Lider Marka ödülleri töreninde "YILIN LİDER YAZILIM TEKNOLOJİLERİ MARKASI " ödülünü almıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951013BIST