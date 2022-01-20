***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.12.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında %100'ünü satın almış olduğumuz AÇILIMSOFT YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş.'nin bağlı ortaklığımız olarak finansal raporlarımıza konsolide olacağı belirtilmiştir. Bu sebeple 31.12.2021 tarihli Finansal Rapor döneminden geçerli olmak üzere raporlarımız Konsolide Finansal Rapor olarak yayınlanacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995522BIST