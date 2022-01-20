***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2022 19:54
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.12.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında %100'ünü satın almış olduğumuz AÇILIMSOFT YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş.'nin bağlı ortaklığımız olarak finansal raporlarımıza konsolide olacağı belirtilmiştir. Bu sebeple 31.12.2021 tarihli Finansal Rapor döneminden geçerli olmak üzere raporlarımız Konsolide Finansal Rapor olarak yayınlanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995522
BIST
18:002.014
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -27,87
|Açılış
|: 2.056
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.066
En Düşük
1.984
18:0013,3358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0892
|Açılış
|: 13,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
13,5544
En Düşük
13,2648
18:0015,1327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1109
|Açılış
|: 15,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
15,4077
En Düşük
15,0672
18:00790,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -5,20
|Açılış
|: 790,57
|
|Önceki Kapanış
|: 795,77
|
802,08
En Düşük
783,58
BIST En Aktif Hisseler18:00
|RODRG
|19,36
|2.566.891
|% 10,00
|
|KRTEK
|10,78
|82.594.996
|% 10,00
|
|PKENT
|325,80
|99.063.474
|% 9,99
|
|SANEL
|8,71
|6.624.486
|% 9,97
|
|KAPLM
|42,78
|46.878.048
|% 9,97
|
|UZERB
|66,00
|1.807.278
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,84
|4.486.872
|% -9,88
|
|ADEL
|31,24
|12.079.640
|% -8,87
|
|ANELE
|2,24
|65.224.565
|% -8,20
|
|QNBFL
|89,00
|635.326
|% -7,58
|
|THYAO
|28,10
|4.728.287.964
|% 2,55
|
|KRDMD
|12,65
|4.523.404.660
|% 2,85
|
|GARAN
|11,94
|3.802.599.503
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,02
|3.633.479.076
|% -2,19
|
|PETKM
|8,86
|2.516.205.207
|% -3,49
|
|YKBNK
|4,02
|3.633.479.076
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,40
|933.931.816
|% -2,83
|
|KRDMD
|12,65
|4.523.404.660
|% 2,85
|
|HALKB
|5,49
|1.790.893.348
|% 2,81
|
|GARAN
|11,94
|3.802.599.503
|% -0,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3339
|13,3358
|% -0,66
|
|Euro
|15,0899
|15,1327
|% -0,73
|
|Sterlin
|18,1323
|18,2232
|% -0,56
|
|Frank
|14,4984
|14,5857
|% -0,76
|
|Riyal
|3,5488
|3,5666
|% -0,57
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-2,14
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-6,72
|
|Cumhuriyet
|5.265
|5.344
|-10,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|-6,07
|
|Yarım
|2.533
|2.599
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,59
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|0,10
|
|B. Petrol
|88,32
|88,32
|-0,12
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58AKFGY
Yüzde -9.88 oranında düşüşle 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 761, 171 adet işlem
-
17:57KUTPO
Yüzde -8.75 oranında düşüşle 83.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 409, 669 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, ASELS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -49 kaybederek (% -2.67 ) 1, 785
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, EKIZ, EDATA, KGYO, RODRG, SANEL, PKENT