***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 04.11.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında belirtildiği üzere 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 04.11.2021 tarihinde AR-GE Merkezi başvurusunda bulunulduğu bildirilmişti.T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü'nün 18.05.2022 tarihli yazısına istinaden, Ar-Ge Merkezi belgesi verilmesi ve şirketimizin 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden mevzuatla belirlenen süreler esas alınarak yararlandırılmasına uygun bulunmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031296BIST