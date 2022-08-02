***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2022 18:44
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası 35'den fazla ülke arasında Ar-Ge ve inovasyon ağı kuran EUREKA şemsiyesi altında ITEA3 kümelenmesi CALL 7 kapsamında, firmamız 20003 çağrı numaralı OMD (Optimal Management of Demand) projesinin fikir ortağı olarak konsorsiyum üyeleri arasında yer almıştır. TÜBİTAK 1509- Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri değerlendirme süreci başarı ile sonuçlanan, TÜBİTAK'a sunulan ismi ile OMD (ANLIK TALEP YÖNETİMİ) projesi Türkiye, Avusturya, Almanya, Macaristan, Portekiz, Slovenya ve İspanya dahil 7(yedi) ülkeden 17(onyedi) firmanın konsorsiyum iş birliğiyle proje yürütülecektir.
Söz konusu projede ARD Grup Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi kendi iş yükümlülüğü paketi kapsamında yapacağı Ar-Ge çalışmaları ve yazılımlar için desteklemeye esas tutarı 1.358.102,52 TL tutarında pay almak üzere TÜBITAK ile sözleşme imzalamış olup, ilgili sözleşme tarafımıza 02.08.2022 tarihi itibari ile tebliğ edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051246
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 36,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.684
En Düşük
2.665
18:0517,9486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
18,0522
En Düşük
17,9198
18:0518,2649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,1933
18:051.018,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,49
|Açılış
|: 1.018,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|21,92
|128.746.294
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.437.112
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.983.531
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,66
|395.932.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|892.946
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|25.387.113
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|326.802.307
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|138.186.918
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|10.154.727
|% -9,86
|
|BRKO
|2,16
|5.901.756
|% -8,09
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 5,06
|
|SISE
|23,28
|2.927.336.536
|% 1,84
|
|SASA
|49,84
|1.937.136.096
|% 3,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|EKGYO
|3,16
|811.881.391
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|ODAS
|4,14
|902.950.638
|% 3,50
|
|ALBRK
|1,48
|270.341.533
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9299
|17,9472
|% 0,01
|
|Euro
|18,2402
|18,2651
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,7241
|21,8330
|% -0,11
|
|Frank
|18,6028
|18,7149
|% -0,31
|
|Riyal
|4,7564
|4,7803
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|5,09
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|2,78
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.822
|6.903
|47,00
|
|Yarım
|3.324
|3.375
|23,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.687
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,09
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|0,04
|
|B. Petrol
|96,94
|96,94
|-3,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57SKBNK
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 767, 959 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.81 ) 2, 358
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KRPLS, ULUUN, AKENR, TMSN, ZOREN, GLBMD, YEOTK, COSMO, SEGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, ISGYO, KZBGY, BRKO, YAYLA