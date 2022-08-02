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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.08.2022 18:44
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Uluslararası 35'den fazla ülke arasında Ar-Ge ve inovasyon ağı kuran EUREKA şemsiyesi altında ITEA3 kümelenmesi CALL 7 kapsamında, firmamız 20003 çağrı numaralı OMD (Optimal Management of Demand) projesinin fikir ortağı olarak konsorsiyum üyeleri arasında yer almıştır. TÜBİTAK 1509- Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri değerlendirme süreci başarı ile sonuçlanan, TÜBİTAK'a sunulan ismi ile OMD (ANLIK TALEP YÖNETİMİ) projesi Türkiye, Avusturya, Almanya, Macaristan, Portekiz, Slovenya ve İspanya dahil 7(yedi) ülkeden 17(onyedi) firmanın konsorsiyum iş birliğiyle proje yürütülecektir.
Söz konusu projede ARD Grup Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi kendi iş yükümlülüğü paketi kapsamında yapacağı Ar-Ge çalışmaları ve yazılımlar için desteklemeye esas tutarı 1.358.102,52 TL tutarında pay almak üzere TÜBITAK ile sözleşme imzalamış olup, ilgili sözleşme tarafımıza 02.08.2022 tarihi itibari ile tebliğ edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051246


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