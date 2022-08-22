***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.05.2022 tarihinde KAP'ta yayınlanan 31.03.2022 tarihli finansal raporları "Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş." şirketi tarafından özel bağımsız denetimden geçmiştir. Özel bağımsız denetimden geçen 01 Ocak - 31 Mart 2022 tarihli konsolide Finansal Tablolar, Açıklayıcı Dipnotlar ve Özel Bağımsız Denetçi Raporu ekte PDF formatında sunulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057653BIST