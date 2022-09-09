***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üye adayları Sayın Aytekin Doğan ve Sayın Nükhet Doğan'a ait bağımsızlık beyanları ekte yer almakta olup, bağımsız yönetim kurulu üye adayları 3 Ekim 2022 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061811BIST