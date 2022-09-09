***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2022 00:22
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üye adayları Sayın Aytekin Doğan ve Sayın Nükhet Doğan'a ait bağımsızlık beyanları ekte yer almakta olup, bağımsız yönetim kurulu üye adayları 3 Ekim 2022 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061811
BIST
18:053.437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 34,60
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.420
18:0518,2445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0215
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2445
En Düşük
18,2238
18:0518,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0253
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,2599
En Düşük
18,2247
18:051.001,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.001,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.002,32
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|32,12
|291.635.988
|% 10,00
|
|UNLU
|6,93
|51.057.809
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,51
|2.779.832
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.234.068.749
|% 9,99
|
|YONGA
|26,90
|615.162
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.643.804
|% -10,00
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.388.905
|% -8,55
|
|AKSGY
|3,94
|51.463.284
|% -4,60
|
|ATAGY
|5,04
|2.231.939
|% -4,55
|
|DGNMO
|3,38
|38.095.546
|% -4,52
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|THYAO
|73,00
|9.489.706.054
|% -2,28
|
|GARAN
|23,80
|5.385.153.876
|% -1,24
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|ISCTR
|11,31
|4.962.010.754
|% 9,91
|
|DOHOL
|5,40
|1.489.311.577
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2310
|18,2445
|% 0,12
|
|Euro
|18,2365
|18,2547
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,9114
|21,0162
|% 0,03
|
|Frank
|18,7148
|18,8276
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8382
|4,8624
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-9,66
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|0,46
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.754
|6.833
|4,00
|
|Yarım
|3.291
|3.340
|2,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.670
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,56
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,88
|0,00
|
|B. Petrol
|88,62
|88,62
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MTRYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 168 adet işlem
-
17:58KLKIM
Yüzde 4.33 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 221, 324 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 104, 441.00 milyon TL de
-
17:57ORMA
Yüzde 4.25 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 173 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.93 oranında artışla 119.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 954, 692 adet işlem