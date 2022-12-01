***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2022 19:03
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 3. Çeyrek dönemine ilişkin yatırımcı sunumu Türkçe ve İngilizce olarak ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Yatırımcı sunumumuz Şirketimizin kurumsal web sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri "Yatırımcı Sunumu" bölümünde eş zamanlı olarak yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083755
BIST
18:055.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 68,55
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.002
18:0518,6355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
18:0519,5646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1671
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6338
En Düşük
19,3596
18:051.077,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 17,43
|Açılış
|: 1.077,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.080,95
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAL
|404,80
|4.552.405.933
|% 10,00
|
|ADEL
|78,65
|23.877.585
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|261.147.758
|% 10,00
|
|AKMGY
|81,95
|29.072.552
|% 10,00
|
|CMENT
|84,15
|2.568.758
|% 10,00
|
|YONGA
|41,06
|3.324.551
|% -9,96
|
|EUYO
|4,49
|10.888.252
|% -8,55
|
|KERVN
|1,17
|647.969
|% -7,87
|
|KENT
|201,30
|4.338.454
|% -7,24
|
|KGYO
|29,80
|83.346.532
|% -6,52
|
|THYAO
|124,40
|9.113.075.868
|% 3,67
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 4,14
|
|EREGL
|42,48
|5.817.817.615
|% -0,42
|
|SISE
|39,46
|4.904.513.208
|% 0,92
|
|PETKM
|18,04
|4.797.383.309
|% 0,84
|
|EKGYO
|7,14
|3.445.215.506
|% 3,63
|
|SKBNK
|2,73
|1.144.525.890
|% 0,74
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 4,14
|
|ISCTR
|10,86
|4.288.059.060
|% 4,83
|
|YKBNK
|11,84
|4.235.922.400
|% -1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|28,96
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.078
|17,36
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.185
|7.254
|99,00
|
|Yarım
|3.485
|3.546
|48,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.773
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|0,17
|
|B. Petrol
|88,64
|88,64
|1,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SNICA
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 905, 444 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 5, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 109, 371.00 milyon TL de
-
17:58UFUK
Yüzde 6.88 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 664 adet işlem
-
17:57KLMSN
Yüzde 6.02 oranında artışla 24.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 683, 481 adet işlem
-
17:56YYAPI
Yüzde 9.91 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 680, 569 adet işlem