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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.12.2022 19:03
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2022 3. Çeyrek dönemine ilişkin yatırımcı sunumu Türkçe ve İngilizce olarak ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Yatırımcı sunumumuz Şirketimizin kurumsal web sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri "Yatırımcı Sunumu" bölümünde eş zamanlı olarak yayınlanmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083755


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Cumhuriyet 7.137 7.245 132,00  
Tam 7.185 7.254 99,00  
Yarım 3.485 3.546 48,00  
Çeyrek 1.748 1.773 25,00  
Gümüş.Ons 22,47 22,50 0,29  
Gümüş Gr. 13,45 13,47 0,17  
B. Petrol 88,64 88,64 1,67  
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