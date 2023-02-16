***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarS¸irket Yo¨netim Kurulumuzun 16.02.2023 tarihli toplantısında, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) başta olmak üzere, Sistem Entegrasyon projeleri, yenilikçi yazılımların geliştirilmesi ve ihracatının gerçekleştirilmesi amacıyla, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yer alan INNO Teknopark da %100 bağlı ortaklığımız olacak şekilde yeni bir şirket kurulmasına ve iilgili tüm işlemlerin yapılması için Sn. Bahadır Öztürk'e yetki verilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114557BIST