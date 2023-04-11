***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2023 09:16
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 4. Çeyrek dönemine ilişkin yatırımcı sunumu Türkçe ve İngilizce olarak ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Yatırımcı sunumumuz Şirketimizin kurumsal web sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri "Yatırımcı Sunumu" bölümünde eş zamanlı olarak yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136110
BIST
12:445.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,79
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.097
12:4419,2935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 19,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
12:4421,0507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1205
|Açılış
|: 21,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0720
En Düşük
20,8745
12:441.243,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,91
|Açılış
|: 1.243,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler12:42
|AGESA
|29,64
|44.515.385
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|35.908.835
|% 9,94
|
|MARKA
|21,80
|3.386.129
|% 9,93
|
|RTALB
|8,78
|29.770.401
|% 9,89
|
|KSTUR
|371,10
|142.874
|% 9,79
|
|AVHOL
|17,00
|47.282.423
|% -9,96
|
|VANGD
|7,01
|7.325.956
|% -6,41
|
|ONCSM
|119,90
|118.302.447
|% -6,25
|
|KRGYO
|16,41
|7.177.766
|% -6,23
|
|YYAPI
|3,08
|139.803.938
|% -5,52
|
|GESAN
|81,45
|2.532.974.374
|% -0,37
|
|THYAO
|132,70
|2.135.860.217
|% -0,60
|
|EREGL
|36,10
|1.863.320.413
|% 0,61
|
|OYAKC
|36,24
|1.678.625.292
|% 5,35
|
|KRDMD
|18,96
|1.302.990.573
|% 0,74
|
|EKGYO
|7,33
|1.149.666.979
|% 0,55
|
|YKBNK
|10,05
|879.346.223
|% 0,80
|
|ZOREN
|5,10
|399.508.616
|% 4,51
|
|ISCTR
|12,11
|872.737.951
|% 0,41
|
|SKBNK
|2,52
|175.317.653
|% 1,20
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2886
|19,2935
|% 0,13
|
|Euro
|21,0481
|21,0611
|% 0,63
|
|Sterlin
|23,9390
|24,0591
|% 0,61
|
|Frank
|21,2535
|21,3815
|% 0,69
|
|Riyal
|5,1268
|5,1525
|% 0,11
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|12,69
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|8,28
|
|Cumhuriyet
|8.484
|8.612
|34,00
|
|Tam
|8.537
|8.595
|16,00
|
|Yarım
|4.169
|4.206
|8,00
|
|Çeyrek
|2.085
|2.103
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,53
|0,10
|
|B. Petrol
|84,67
|84,67
|0,49
|