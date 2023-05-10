***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGreat Place To Work tarafından gerçekleştirilen analizler sonrasında şirket yönetiminin oluşturmuş olduğu güven, adalet, kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitliğe dayalı pozitif iş yeri deneyimi ile çalışanlarının birlikte gerçekleştirdikleri işlerden gurur duyduğu bir iş yeri ortamı ve güçlü takım ruhu sayesinde harika iş yeri kriterlerini yerine getirerek GPT (Harika İş Yeri) sertifikası almaya hak kazanmış ve "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" 2023 ödül töreninde, 100-249 çalışan sayısı kategorisinde Türkiye'nin En İyi İşvereni alanında 5. olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149372BIST