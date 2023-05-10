***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2023 09:57
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Great Place To Work tarafından gerçekleştirilen analizler sonrasında şirket yönetiminin oluşturmuş olduğu güven, adalet, kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitliğe dayalı pozitif iş yeri deneyimi ile çalışanlarının birlikte gerçekleştirdikleri işlerden gurur duyduğu bir iş yeri ortamı ve güçlü takım ruhu sayesinde harika iş yeri kriterlerini yerine getirerek GPT (Harika İş Yeri) sertifikası almaya hak kazanmış ve "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" 2023 ödül töreninde, 100-249 çalışan sayısı kategorisinde Türkiye'nin En İyi İşvereni alanında 5. olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149372
BIST
10:244.520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -15,86
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.551
En Düşük
4.513
10:2419,5331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0201
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5341
En Düşük
19,4851
10:2421,4319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0437
|Açılış
|: 22,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4460
En Düşük
21,3327
10:241.273,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.273,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.279,40
En Düşük
1.272,37
BIST En Aktif Hisseler10:21
|EGPRO
|58,85
|6.654.052
|% 10,00
|
|FADE
|8,32
|5.732.605
|% 9,91
|
|BRSAN
|135,50
|125.829.743
|% 8,40
|
|ZOREN
|4,43
|94.163.893
|% 8,31
|
|PAMEL
|190,40
|49.467.794
|% 8,00
|
|AVHOL
|21,12
|2.231.011
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|138.410.622
|% -9,96
|
|TUKAS
|11,24
|22.386.712
|% -7,34
|
|AYEN
|19,21
|14.413.098
|% -7,20
|
|MERCN
|28,40
|2.794.248
|% -7,07
|
|ISCTR
|12,37
|500.141.039
|% 2,06
|
|CWENE
|118,30
|413.011.507
|% 0,08
|
|DOAS
|127,00
|335.205.983
|% 6,90
|
|KCHOL
|86,20
|333.353.238
|% -0,75
|
|THYAO
|129,30
|314.507.077
|% 0,39
|
|ISCTR
|12,37
|500.141.039
|% 2,06
|
|EKGYO
|5,58
|142.012.139
|% 1,64
|
|ZOREN
|4,43
|94.163.893
|% 8,31
|
|YKBNK
|10,47
|171.254.153
|% 0,77
|
|DOHOL
|8,50
|102.257.916
|% -3,30
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5255
|19,5302
|% 0,09
|
|Euro
|21,4309
|21,4362
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,6050
|24,7284
|% 0,19
|
|Frank
|21,8767
|22,0084
|% 0,23
|
|Riyal
|5,1909
|5,2170
|% 0,05
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.030
|2.030
|-4,72
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.276
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|9.263
|9.403
|32,00
|
|Tam
|9.217
|9.452
|36,08
|
|Yarım
|4.562
|4.667
|8,00
|
|Çeyrek
|2.274
|2.319
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,66
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,11
|16,13
|0,04
|
|B. Petrol
|76,94
|76,94
|-0,50
|