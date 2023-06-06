***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2023 22:37
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 1. Çeyrek dönemine ilişkin yatırımcı sunumu Türkçe ve İngilizce olarak ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Yatırımcı sunumumuz Şirketimizin kurumsal web sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri "Yatırımcı Sunumu" bölümünde eş zamanlı olarak yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156608
BIST
18:055.389
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 16,14
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
18:0521,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2990
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,8789
En Düşük
21,5447
18:0523,6131
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 0,4650
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,6131
En Düşük
23,1104
18:051.372,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 11,66
|Açılış
|: 1.372,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.373,80
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|BURVA
|44,48
|114.365.401
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,96
|5.334.183
|% 9,99
|
|BURCE
|165,30
|177.055.393
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|341.491.063
|% 9,97
|
|IMASM
|21,80
|697.646.665
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|55.595.086
|% -9,97
|
|DOGUB
|18,65
|77.725.498
|% -9,02
|
|MARKA
|11,39
|74.877.944
|% -8,00
|
|OZRDN
|15,03
|26.525.995
|% -7,62
|
|THYAO
|165,40
|9.499.653.585
|% 0,55
|
|SASA
|66,35
|6.930.203.649
|% 4,00
|
|KCHOL
|93,90
|5.046.911.002
|% 0,11
|
|ASELS
|52,05
|4.846.531.482
|% 1,86
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|EKGYO
|7,45
|2.373.828.714
|% -1,97
|
|ISCTR
|12,75
|3.152.906.602
|% 0,95
|
|YKBNK
|11,95
|2.892.626.616
|% -0,99
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,8124
|21,8312
|% 1,22
|
|Euro
|23,2407
|23,5359
|% 1,68
|
|Sterlin
|26,9501
|27,0852
|% 0,91
|
|Frank
|23,8898
|24,0337
|% 0,96
|
|Riyal
|5,7854
|5,8144
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|1,70
|
|Altın Gr.
|1.360
|1.360
|19,60
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.521
|4.626
|101,00
|
|Çeyrek
|2.254
|2.313
|44,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,35
|16,37
|0,25
|
|B. Petrol
|76,00
|76,00
|-0,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GARAN, AKBNK
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, SASA, ASELS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 83 kaybederek (% -0.02 ) 4, 836
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, GRTRK, KLRHO, OYLUM, BURCE, PENTA, KLGYO, ITTFH
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17:59
MNDRS, ELITE, PENTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında