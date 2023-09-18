***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.09.2023 22:11
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 2. Çeyrek dönemine ilişkin yatırımcı sunumu Türkçe ve İngilizce olarak ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Yatırımcı sunumumuz Şirketimizin kurumsal web sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri "Yatırımcı Sunumu" bölümünde eş zamanlı olarak yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196065
BIST
'
18:057.680
En Düşük
|Değişim
|: -3,54%
|| -281,62
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.679
En Yüksek
7.952
18:0527,0274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0454
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0279
En Düşük
26,6961
18:0528,9024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0964
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9255
En Düşük
28,2350
18:051.679,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 10,00
|Açılış
|: 1.679,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.680,03
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|438,90
|68.265.816
|% 10,00
|
|TETMT
|1.541,10
|4.136.461
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.850.964
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|454.068.626
|% 9,99
|
|TRILC
|17,30
|278.390.486
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|356.428.844
|% -10,00
|
|TMSN
|109,80
|697.826.956
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|5.399.598
|% -10,00
|
|LINK
|78,30
|51.745.018
|% -10,00
|
|OFSYM
|69,40
|170.271.345
|% -9,99
|
|THYAO
|218,10
|8.726.802.287
|% -3,96
|
|ISCTR
|21,82
|4.745.174.767
|% 1,11
|
|SISE
|51,95
|4.494.596.922
|% -4,77
|
|TUPRS
|138,50
|4.362.578.737
|% -2,12
|
|KOZAL
|27,76
|3.672.886.652
|% -6,78
|
|ZOREN
|4,59
|1.088.987.281
|% -4,18
|
|SKBNK
|5,76
|1.300.896.450
|% 2,31
|
|ISCTR
|21,82
|4.745.174.767
|% 1,11
|
|YKBNK
|15,94
|3.479.128.092
|% -0,81
|
|EKGYO
|8,11
|1.716.851.075
|% -2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0199
|27,0274
|% 0,17
|
|Euro
|28,8872
|28,9024
|% 0,33
|
|Sterlin
|33,3509
|33,5182
|% 0,13
|
|Frank
|29,9775
|30,1581
|% 0,12
|
|Riyal
|7,1818
|7,2178
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|9,33
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.679
|10,00
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|-28,00
|
|Tam
|11.105
|11.200
|67,00
|
|Yarım
|5.570
|5.623
|33,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.812
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,26
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,16
|20,20
|0,20
|
|B. Petrol
|94,43
|94,43
|0,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 77.00 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 536 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -229, 59 kaybederek (% -3.30 ) 6, 719
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, NUHCM, ANGEN, RTALB, TRILC, ELITE, METUR, SEGYO, ISBTR, TETMT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, SUMAS, ATSYH, PEKGY, INGRM, HURGZ