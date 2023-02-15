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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

15.02.2023 19:04
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı'nın Yönetim Kurulumuzca onaylandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıldır.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 10.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 75.000.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 15.02.2023 15.02.2024 10.000.000 5,88

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde
Şirketimizin hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak amacıyla,
- Şirketimizin BİST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,
- Geri alıma konu edilebilecek pay sayısının azami 10.000.000 adet olarak belirlenmesine,
- Geri alım işlemi için ayrılan fon tutarının azami 75.000.000 TL olarak belirlenmesine,
- Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmasına,
- Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine,
- Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113674


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