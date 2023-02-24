***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
24.02.2023 18:48
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 24.02.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı'nın Yönetim Kurulumuzca onaylandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıldır.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 10.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 75.000.000
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 15.02.2023 15.02.2024 10.000.000 5,88
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 16.02.2023 100.000 0,059 7,285 0
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 17.02.2023 25.000 0,015 7,346 100.000
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 20.02.2023 10.000 0,006 7,46 125.000
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 22.02.2023 15.000 0,009 7,23 135.000
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 24.02.2023 15.000 0,009 7,28 150.000
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 24.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 7,28 TL fiyattan toplam 15.000 adet ARDYZ payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 24.02.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 165.000 adet olup, bu payların sermayeye oranı %0,097'e ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116836
BIST