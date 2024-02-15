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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

15.02.2024 18:33
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Sonlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı'nın Yönetim Kurulumuzca onaylandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıldır.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 10.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 75.000.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 15.02.2023 15.02.2024 10.000.000 5,88

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 16.02.2023 100.000 0,059 7,285 0
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 17.02.2023 25.000 0,015 7,346 100.000
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 20.02.2023 10.000 0,006 7,46 125.000
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 22.02.2023 15.000 0,009 7,23 135.000
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 24.02.2023 15.000 0,009 7,28 150.000
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 03.03.2023 20.000 0,012 7,819 165.000
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 28.03.2023 20.000 0,012 8 185.000
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 31.03.2023 15.000 0,009 7,72 205.000
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 02.05.2023 30.000 0,018 6,938 220.000
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 03.05.2023 20.000 0,012 6,5 250.000

Geri Alım İşleminin Sona Ermesi
İşleme Konu Pay Geri Alım Dönemi Başlangıç Tarihi Geri Alım Dönemi Bitiş Tarihi Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 15.02.2023 15.02.2024 8 7,314 1.974.713 Özkaynak 270.000 0,159

Geri Alım Programı Sonlandı mı? Evet

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15.02.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan pay geri alımı programı kararı kapsamında yer alan "Geri Alım Programı" sonlanmıştır. Geri Alım Programı'nın yürürlükte olduğu bir yıllık dönemde yapılan alım işlemleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.
- Geri alınan paylar için ödenmiş olan ortalama bedel pay başına 7,314 Türk Lirası
- Geri alınan toplam pay sayısı 270.000 adet ve bu payların sermayeye oranı %0,159
- Bu geri alımın maliyeti ise toplam 1.974.713 Türk Lirası
olarak gerçekleşmiş olup, bu maliyet Şirket'in kendi öz kaynaklarından karşılanmıştır.
Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda "Geri Alım Programı" dâhilinde gerçekleştirilen işlemler pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249898


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