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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.08.2021 09:33



***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artışı ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPK'ya Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 23.875.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 170.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015 3.000.000 18.361.256,540 612,04188 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015 Nâma
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 20.875.000 127.763.743,460 612,04188 B Grubu B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 23.875.000 146.125.000,000 612,04188

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 30.961.672
Geçmiş Yıl Karları (TL) 115.163.328


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.08.2021
SPK Başvuru Tarihi 23.08.2021

Ek Açıklamalar
Mevcut 23.875.000 TL olan sermayemizin, 30.961.672 TL'si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 115.163.328 TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 146.125.000 TL artırılarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi tebliğinin 6. Maddesinin 6. Fıkrası hükmü gereğince bir defaya mahsus olmak üzere 80.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının aşılarak 170.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz sermaye artırımı ve Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla 23.08.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borsa İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960130


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