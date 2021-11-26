***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.11.2021 19:46
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 23.875.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 170.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015 3.000.000 18.361.256,540 612,04188 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015 Nâma
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 20.875.000 127.763.743,460 612,04188 B Grubu B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 23.875.000 146.125.000,000 612,04188
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 30.961.672
Geçmiş Yıl Karları (TL) 115.163.328
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.08.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 25.11.2021
SPK Başvuru Tarihi 23.08.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 25.11.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Mevcut 23.875.000 TL olan sermayemizin, 30.961.671,86 TL'si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 115.163.328,14 TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 146.125.000 TL artırılarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi tebliğinin 6. Maddesinin 6. Fıkrası hükmü gereğince bir defaya mahsus olmak üzere 80.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının aşılarak 170.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz sermaye artırımı ve Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2021 tarih ve 61/1700 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve tadil metni ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979931
BIST