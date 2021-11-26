***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Mevcut Sermaye (TL) 23.875.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 170.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015 3.000.000 18.361.256,540 612,04188 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015 NâmaB Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 20.875.000 127.763.743,460 612,04188 B Grubu B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 23.875.000 146.125.000,000 612,04188İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 30.961.672Geçmiş Yıl Karları (TL) 115.163.328Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.08.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 25.11.2021SPK Başvuru Tarihi 23.08.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.11.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarMevcut 23.875.000 TL olan sermayemizin, 30.961.671,86 TL'si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 115.163.328,14 TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 146.125.000 TL artırılarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi tebliğinin 6. Maddesinin 6. Fıkrası hükmü gereğince bir defaya mahsus olmak üzere 80.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının aşılarak 170.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz sermaye artırımı ve Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2021 tarih ve 61/1700 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve tadil metni ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979931BIST