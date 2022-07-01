***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.02.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası yaşanan krizler dünya ekonomisi ve ticaretinde yeni dalgalanmalara neden olmuş ve ülkelerin finansal stratejilerini değiştirmek zorunda bırakmıştır. Bu dalgalanmadan kaynaklı enflasyon ve dövizdeki artıştan, ülkemizde etkilenerek gerek kamu gerekse özel sektörde konjonktür değişikliğine gidilmiş, jeopolitik riskler ve uygulanan kısıtlamalardan dolayı yerli ve milli üretimin önem kazanmasına ve yeni fırsatlar doğmasına sebep vermiştir. Şirketimiz dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu konjonktür değişikliğini fırsata çevirmek, şirket ve yatırımcı menfaatlerini korumak amacıyla Yönetim Kurulu'muzun 30.06.2022 tarihli toplantısında, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerinde revizyona giderek, yeni projelerin ve yatırımların ekte yer aldığı şekilde duyurulmasına karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040545BIST