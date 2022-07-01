***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
01.07.2022 01:05
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası yaşanan krizler dünya ekonomisi ve ticaretinde yeni dalgalanmalara neden olmuş ve ülkelerin finansal stratejilerini değiştirmek zorunda bırakmıştır. Bu dalgalanmadan kaynaklı enflasyon ve dövizdeki artıştan, ülkemizde etkilenerek gerek kamu gerekse özel sektörde konjonktür değişikliğine gidilmiş, jeopolitik riskler ve uygulanan kısıtlamalardan dolayı yerli ve milli üretimin önem kazanmasına ve yeni fırsatlar doğmasına sebep vermiştir. Şirketimiz dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu konjonktür değişikliğini fırsata çevirmek, şirket ve yatırımcı menfaatlerini korumak amacıyla Yönetim Kurulu'muzun 30.06.2022 tarihli toplantısında, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerinde revizyona giderek, yeni projelerin ve yatırımların ekte yer aldığı şekilde duyurulmasına karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040545
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,40
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
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2.428
En Düşük
2.368
18:0516,6891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0093
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
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16,7115
En Düşük
16,6774
18:0517,5050
En Yüksek
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|: -0,13%
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|Açılış
|: 17,4150
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|Önceki Kapanış
|: 17,5250
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17,5231
En Düşük
17,4670
18:05968,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,06
|Açılış
|: 968,86
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|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
968,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6768
|16,6892
|% -0,06
|
|Euro
|17,4682
|17,5097
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,2424
|20,3439
|% -0,13
|
|Frank
|17,4055
|17,5104
|% -0,02
|
|Riyal
|4,4351
|4,4573
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-2,06
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.449
|6.584
|-6,00
|
|Yarım
|3.157
|3.219
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.581
|1.609
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,26
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,88
|-0,02
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,00
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