***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 1. Arge Binası No:97/20 Çankaya / AnkaraÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 4. Arge Binası No:95/A No:8 Çankaya / Ankaraİnternet Adresi www.ardbilisim.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@ardgrup.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksÜniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 1. Arge Binası No:97/20 Çankaya / Ankara 03122992595 03122992596Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEda Dirican Yatırımcı İlişkileri Personeli / Muhasebe 13.02.2020 0312992595 eda.dirican@ardgrup.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu bilişim teknolojileri ve buna bağlı altyapı yatırımları olup her türlü bilgisayar yazılımı, donanımı, bilişim, iletişim, telekomünikasyon, internet ve sistem entegrasyonu alanlarında geliştirme, üretim, mühendislik, müşavirlik ve Ar-Ge, projesi çalışmaları yapmak her türlü teknik destek, bakım, tamir, servis, montaj hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde bunlarla ilgili teknik servisler kurmak, tüm bilişim teknolojisi geliştirme hizmetlerini üretmek, pazarlamasını yapmak, belgelendirme süreçlerini yürütmek, danışmanlık ve müşavirliğini yapmak yurt içi ve yurt dışı alım ve satımını yapmak.Bilgisayar Yazılımları, Bilgisayar donanımları, Bilgisayar ağlan, Telekom ağları, haberleşme sistemleri, kablosuz ağ cihazları, kablolu veya kablosuz veri iletişim cihazları, uydu cihazları, yerel ve geniş alan ağları, kablolama ve network cihazlarının geliştirilmesi, üretimi, kurulumu, bakım onarım, teknik servis, internet servisleri, ham madde, mamul, yarı mamul ile sarf malzemeleri, yedek parçaları ve bunların montajı, makine ekipman ve cihazların temsilciliğini almak,Elektronik veya mekanik güvenlik sistemleri, sistemlerle ilgili analiz ve fizibilite tasarımı, anten sistemlerinin malzeme ve yedek parçalarının yurt içinde ve yurt dışında alışını ve satışını yapmak, kiralamak. Bu alanlarda Projelendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmak, ihale komisyonuna teklif vermek, taahhütlerde bulunmak.Savunma ve Korunma Teknolojileri, Güvenlik ve Kamera Sistemleri, Sağlık Bilişim Sistemleri, Enerji Teknolojilerinin yazılım ve donanımın geliştirilmesi ve üretilmesi, yedek parçalarının imalatı, bakım, onarım ve teknik desteğini sağlamak, danışmanlığını ve müşavirliğini yapmak, yurt içi ve yurt dışı alım satımını yapmak,Avrupa Birliği, Tübitak, Kosgeb, Üniversiteler, Teknoparklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ortak Araştırma- Geliştirme (Ar-Ge) projelerini yürütmek ve danışmanlığını yapmak. Her konuda ihtiyaç duyulan teknolojik Ar-ge faaliyetleri ile ilgili teknoloji transferi yapmak.Ulusal ve uluslararası ürün ve hizmet üretimi yapan firmaların teknik müşavirliğini, mümessilliğini, acenteliğini, distribütörlüğünü, yetkili satıcılığım yapmak, resmi ve özel sektörde konusuyla ilgili her türlü ihalelere girmek, ulusal ve uluslararası firmalar ile iş birliği yapmak,Her türlü Belgelendirme (TS EN ISO IEC, CE, vb.) süreçlerini yürütmek ve danışmanlığını yapmak.Şirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay 06.02.2020 Türkiye BORSA İSTANBUL A.Ş. ANA PAZARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 3000000 TRY 12,56 Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Genel Kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 20875000 TRY 87,44 İmtiyaz bulunmamaktadır İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ARDA ÖDEMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi 04.10.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür Genel Müdür Evet 12.56 Bağımsız Üye DeğilDOĞAN ÖDEMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 04.10.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Şirket Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi,Denetimden Sorumlu Komite-ÜyeGÜRKAN BİLGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.10.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeSABRİ ÇAĞRI ÇAKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.10.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeAYTEKİN DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 04.10.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite-ÜyeNÜKHET DOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 04.10.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi,Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi-BaşkanYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGÜRKAN BİLGİN Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür YardımcısıSABRİ ÇAĞRI ÇAKIR Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818757BIST