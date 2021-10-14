***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEda Dirican Yatırımcı İlişkileri Personeli 13.02.2020 0312 299 25 95 yatirimciiliskileri@ardgrup.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ARDA ÖDEMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi 04.10.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür Genel Müdür Evet Bağımsız Üye DeğilDOĞAN ÖDEMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 04.10.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Şirket Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi,Denetimden Sorumlu Komite-ÜyeGÜRKAN BİLGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.10.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeSABRİ ÇAĞRI ÇAKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.10.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeAYTEKİN DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 04.10.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite-ÜyeNÜKHET DOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 04.10.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi,Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970925BIST