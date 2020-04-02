***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
02.04.2020 19:54
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Kredi Yurtlar Kurumu
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
02/04/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz, "Konya 3000 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi" ve "Aydın 1750 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi" için üçüncü taraf olduğumuz proje kapsamında Kapalı Devre Kamera Güvenlik Sistemi için ürün tedariği ve devreye alma sözleşmesini 250.000 Amerikan Doları (USD) + KDV bedelle imzalamıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834441
BIST
18:0589.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 425,75
|Açılış
|: 89.748
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|Önceki Kapanış
|: 89.085
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90.409
En Düşük
88.082
18:056,6249
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7126
En Düşük
6,5920
18:057,2260
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -0,1320
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3705
En Düşük
7,1649
18:05344,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,19
|Açılış
|: 344,34
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.905.950
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.788.693
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.719.653
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|51.275.731
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|320.357
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.847.847
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.985
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.607.449
|% -9,97
|
|ESCOM
|2,53
|43.992.457
|% -9,96
|
|RTALB
|4,62
|7.015.681
|% -9,94
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GARAN
|7,60
|652.218.900
|% -3,06
|
|SASA
|7,66
|509.795.384
|% -3,04
|
|TUPRS
|82,65
|477.270.492
|% 6,30
|
|ASELS
|23,14
|416.107.941
|% 1,14
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GSRAY
|2,20
|408.226.793
|% -9,84
|
|YKBNK
|1,85
|283.169.305
|% -1,07
|
|IHLGM
|1,00
|149.607.592
|% -6,54
|
|ADESE
|1,09
|127.115.434
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1814
|8,2224
|% -1,02
|
|Frank
|6,7733
|6,8141
|% -2,05
|
|Riyal
|1,7547
|1,7635
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.616
|24,61
|
|Altın Gr.
|344
|344
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,48
|14,51
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,09
|0,08
|
|B. Petrol
|29,90
|29,90
|5,16
|
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17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKGYO, IHLGM, VERUS, MARKA