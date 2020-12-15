***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
15.12.2020 18:25
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yükseköğretim Kurumları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/12/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz, Yükseköğretim Kurumları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile "Sunucu Alımı" işine ait sözleşmeyi 1.099.996 TL (KDV dahil) bedelle 15.12.2020 tarihi itibariyle imzalamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893265
BIST
18:051.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.400
En Düşük
1.385
18:057,8398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0110
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
18:059,5342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0085
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
18:05466,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,46
|Açılış
|: 466,20
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
468,40
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|3.264,80
|467.526.771
|% 10,00
|
|INTEM
|22,66
|2.631.642
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|874.372
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,31
|2.162.788
|% 9,98
|
|ISGSY
|19,83
|128.316.588
|% 9,98
|
|RTALB
|33,12
|170.091.570
|% -10,00
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|IZMDC
|12,63
|56.657.687
|% -9,98
|
|BERA
|17,70
|108.495.693
|% -9,97
|
|ROYAL
|4,46
|1.273.792
|% -9,90
|
|GARAN
|9,65
|2.082.635.008
|% -0,10
|
|ODAS
|4,01
|2.065.405.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,42
|2.015.321.091
|% -0,18
|
|PETKM
|4,95
|1.692.498.963
|% 2,06
|
|EKGYO
|2,10
|1.455.226.620
|% 3,45
|
|EKGYO
|2,10
|1.455.226.620
|% 3,45
|
|ODAS
|4,01
|2.065.405.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,42
|2.015.321.091
|% -0,18
|
|PETKM
|4,95
|1.692.498.963
|% 2,06
|
|YKBNK
|3,14
|999.352.206
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8306
|7,8377
|% -0,17
|
|Euro
|9,5231
|9,5316
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,4967
|10,5493
|% 0,60
|
|Frank
|8,8128
|8,8659
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0845
|2,0950
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|19,67
|
|Altın Gr.
|466
|466
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,13
|
|B. Petrol
|50,70
|50,70
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 42 artarak (% 0.48 ) 1, 548
-
17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, RTALB, ISKUR
-
17:53OSMEN
Yüzde 5.50 oranında artışla 24.16 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 101 adet işlem
-
17:52ALBRK
Yüzde 4.30 oranında artışla 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 130, 147 adet işlem
-
17:50XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 28, 197.00 milyon TL de