***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
07.09.2022 18:40
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
07/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz, HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilmiş, fikri ve sınai mülkiyet hakları HAVELSAN'a ait olan, Havelsan Evraka (Elektronik Belge ve Doküman Yönetim Sistemi) ürününe ilişkin pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonel destek sağlanması için 07.09.2022 tarihinde çözüm ortaklığı sözleşmesi imzalamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061143
BIST
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|SNPAM
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|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
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|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
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|% -9,97
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|26,56
|171.220.133
|% -9,97
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|860.460
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|AKBNK
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|7.939.852.959
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|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
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|EKGYO
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|6.496.591.998
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|YKBNK
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|8.457.336.819
|% -5,31
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|AKBNK
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|7.939.852.959
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|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,2217
|18,2315
|% -0,02
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|Euro
|18,2121
|18,2307
|% 0,99
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|Sterlin
|20,9142
|21,0191
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|18,5572
|18,6690
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|4,8346
|4,8588
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|1.716
|1.717
|14,26
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|8,00
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.786
|6.879
|39,00
|
|Yarım
|3.307
|3.360
|21,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.683
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|0,33
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|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,21
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|B. Petrol
|88,91
|88,91
|-3,92
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