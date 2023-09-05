***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıARD Grup Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih05/09/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etkilemesi beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimizin hakim ortağı ARD Grup Holding A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan ARD Grup Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. EPDK'dan 20 yıl süreyle, elektrik enerjisi ticareti yapmak üzere "Tedarik Lisansı" alarak, EPİAŞ ile Katılımcı Sözleşmesi imzalayıp yurt içinde elektrik satışı için yetkilendirilmiştir. Şirketimiz, ARD Grup Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye elektrik satışı konusunda yazılım ve sistem desteği sağlayacak olup, verilen hizmet karşılığında elektrik satışından elde edilecek gelirlerde gelir paylaşımı modeli uygulanacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191843BIST