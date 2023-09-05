***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
05.09.2023 18:26
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
ARD Grup Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
05/09/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimizin hakim ortağı ARD Grup Holding A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan ARD Grup Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. EPDK'dan 20 yıl süreyle, elektrik enerjisi ticareti yapmak üzere "Tedarik Lisansı" alarak, EPİAŞ ile Katılımcı Sözleşmesi imzalayıp yurt içinde elektrik satışı için yetkilendirilmiştir. Şirketimiz, ARD Grup Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye elektrik satışı konusunda yazılım ve sistem desteği sağlayacak olup, verilen hizmet karşılığında elektrik satışından elde edilecek gelirlerde gelir paylaşımı modeli uygulanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191843
BIST