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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

13.12.2023 19:11
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
ARPANET Limited
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
13/12/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

Şirketimizin Özbekistan da yer alan %100 bağlı ortaklığı ARDTECH INFORMATICS ile ARPANET Limited arasında Özbekistan Cumhuriyeti'nin Beruni şehrinde 3 kavşak noktasında kırmızı ışık ihlal tespit sistemi, 2 noktada hız ihlal tespit sistemlerinin (EDS) kurulması ve gelir paylaşımı modeli ile işletimesi işini 13.12.2023 tarihinde imzalanan sözleşme ile devralmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225631


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OZSUB 29,48 107.732.148 % 10,00  
EDIP 20,60 191.182.895 % 9,98  
RTALB 15,11 182.661.558 % 9,97  
SKYMD 12,38 21.872.452 % 9,95  
TSGYO 6,89 122.410.579 % 9,89  
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Dolar 28,9625 29,0027 % 0,02  
Euro 31,4889 31,5979 % 0,84  
Sterlin 36,4111 36,5937 % 0,21  
Frank 33,1452 33,3449 % 0,46  
Riyal 7,7225 7,7612 % 0,19  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,26 23,30 % 0,66  
Platin 930,35 931,68 % 0,66  
Paladyum 975,30 979,15 % 0,66  
Brent Pet. 74,37 74,37 % 0,66  
Altın Ons 2.005,75 2.006,15 % 0,66  
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