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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

21.03.2024 09:02
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
CCN Teknik ve Makine İşleri A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/01/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklığı Signum Teknoloji Tanıtım ve Eğitim A.Ş. ile CCN Teknik ve Makine İşleri A.Ş. arasında "Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Yardım Masası ve Entegre Tesis Yönetimi Yazılımı, Bakım, Destek ve Entegrasyon Hizmet Alımı" işi için 8.640.000 TL (KDV dahil) bedel ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı 20.03.2024 tarihi itibariyle tarafımıza bildirilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.12.2023 tarih ve 2023/21 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının sözleşmenin imzalandığı ilgili tarih itibari ile sonuçları konusunda belirsizlik taşıması nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260858


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EKIZ 78,70 1.831.585 % 9,99  
DIRIT 17,50 914.953 % 9,99  
FMIZP 339,25 64.486.300 % 9,97  
PKART 83,30 85.980.096 % 9,97  
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Paladyum 1.023,58 1.027,26 % 0,66  
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