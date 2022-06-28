***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 28.06.2022 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümleri dikkate alarak, faaliyetlerinde yardımcı olmak amacıyla olusturduğu komitelerin başkan ve üyelerini aşağıdaki şekilde belirlemiştir.KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ- Nükhet DOĞAN (Başkan)- Aytekin DOĞAN (Üye)- Semih KÖKDEN (Üye)RİSKİ ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ- Nükhet DOĞAN (Başkan)- Aytekin DOĞAN (Üye)- Sabri Çağrı ÇAKIR (Üye)DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE- Nükhet DOĞAN (Başkan)- Aytekin DOĞAN (Üye)Tebliğ'de düzenlendiği üzere Yönetim Kurulunun yapısı gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039853BIST