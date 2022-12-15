***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.12.2022 09:23
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0066 TL Teorik Fiyat: 10,643 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087423
BIST
10:395.211
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 144,52
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.221
En Düşük
5.174
10:3918,6534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6537
En Düşük
18,6022
10:3919,8686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0308
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
10:391.074,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -7,21
|Açılış
|: 1.074,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler10:39
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|PLTUR
|11,01
|235.130
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|32.018.088
|% 9,98
|
|OZSUB
|26,18
|128.924.706
|% 8,99
|
|PRKME
|28,12
|41.689.505
|% 8,15
|
|MZHLD
|12,99
|26.802.119
|% -3,78
|
|KZBGY
|26,62
|130.503.747
|% -3,20
|
|RALYH
|47,36
|162.207.802
|% -2,43
|
|PAGYO
|33,00
|3.291.628
|% -2,37
|
|VAKKO
|62,95
|12.199.959
|% -2,10
|
|THYAO
|141,50
|1.281.445.199
|% 3,28
|
|KRDMD
|18,68
|1.027.956.983
|% 4,88
|
|ASELS
|58,45
|1.015.356.799
|% 3,63
|
|ENKAI
|24,58
|964.627.481
|% 5,49
|
|EKGYO
|8,13
|925.796.622
|% 2,26
|
|EKGYO
|8,13
|925.796.622
|% 2,26
|
|SKBNK
|2,82
|248.409.312
|% 3,68
|
|ISCTR
|11,59
|809.287.613
|% 3,76
|
|KRDMD
|18,68
|1.027.956.983
|% 4,88
|
|SNGYO
|3,66
|198.363.157
|% 0,83
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6461
|18,6534
|% 0,17
|
|Euro
|19,8540
|19,8686
|% -0,15
|
|Sterlin
|23,0339
|23,1495
|% -0,18
|
|Frank
|20,0460
|20,1667
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9451
|4,9699
|% 0,13
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-14,69
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.075
|-7,17
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.236
|7.291
|-37,00
|
|Yarım
|3.504
|3.564
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.782
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,32
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|13,96
|13,98
|-0,34
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|-0,73
|
Seans Raporu
10:39
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