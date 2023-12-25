***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.12.2023 08:53
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0152941 TL Teorik Fiyat: 24,885 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228264
BIST
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11:487.396
En Düşük
|Değişim
|: -2,14%
|| -161,64
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
11:4829,2718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0611
|Açılış
|: 29,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
11:4832,3256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0987
|Açılış
|: 32,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3256
En Düşük
31,9048
11:481.932,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.932,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler11:48
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|MSGYO
|16,40
|10.682.765
|% 8,47
|
|PRZMA
|32,74
|28.340.798
|% 7,34
|
|SKBNK
|5,67
|201.644.288
|% -10,00
|
|VANGD
|20,52
|6.707.542
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,60
|59.148.359
|% -9,98
|
|SMART
|30,86
|22.912.937
|% -9,98
|
|MAGEN
|10,01
|39.572.294
|% -9,98
|
|THYAO
|228,50
|1.512.989.375
|% -1,93
|
|TUPRS
|145,40
|1.307.568.451
|% 0,41
|
|KBORU
|48,58
|832.727.405
|% 2,97
|
|ISCTR
|23,10
|801.372.570
|% -2,86
|
|AKBNK
|38,18
|778.719.495
|% -2,50
|
|BEGYO
|2,81
|110.354.201
|% 0,72
|
|EKGYO
|6,94
|244.564.578
|% -1,98
|
|IHLAS
|1,00
|34.791.809
|% -1,96
|
|AKFGY
|1,75
|62.178.639
|% -3,31
|
|ISCTR
|23,10
|801.372.570
|% -2,86
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2646
|29,2718
|% 0,21
|
|Euro
|32,2784
|32,3256
|% 0,31
|
|Sterlin
|37,0611
|37,2470
|% 0,17
|
|Frank
|34,0430
|34,2481
|% 0,11
|
|Riyal
|7,7798
|7,8188
|% 0,21
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|