***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ARDYZ25.12.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaARD BILISIM TEKNOLOJILERI ARDYZ 0,0152941 0,0137646Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228109BIST