***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
27.01.2020 20:27
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )
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Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
14/01/2020
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
7.500.000
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
34,09
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
5,3
Aracı Kuruluş
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16/01/2020 tarihinde onaylanan izahname çerçevesinde, ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 7.500.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 5,30 TL fiyattan 29-30/01/2020 tarihlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, ARDYZ.HE (ikincil piyasada işlem kodu ARDYZ.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
Bahse konu işlem sırasında bir seferde emir girişinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ayrıca, ARDYZ.HE'ye yalnızca halka arz süresinin sonuna kadar geçerli [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir türünü kullanarak emir iletmek mümkündür.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814665
BIST
18:05119.689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -112,15
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
18:055,9591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0178
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
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5,9729
En Düşük
5,9367
18:056,5634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5732
En Düşük
6,5379
18:05301,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,07
|Açılış
|: 301,86
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
302,05
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7340
|7,7727
|% 0,29
|
|Frank
|6,0960
|6,1327
|% 0,21
|
|Riyal
|1,5828
|1,5907
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|7,05
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,63
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|58,91
|58,91
|0,10
|