***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı









***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )İlgili Şirketler [ARDYZ]İlgili Fonlar []TürkçePayların Borsa Birincil Piyasada Halka ArzıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi14/01/2020Payları Halka Arz Edilecek Şirketin UnvanıARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)7.500.000Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)34,09Halka Arz YöntemiBorsada (In the Exchange)Halka Arz Fiyatı (TL)5,3Aracı KuruluşMetro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği PazarAna PazarAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 16/01/2020 tarihinde onaylanan izahname çerçevesinde, ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 7.500.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 5,30 TL fiyattan 29-30/01/2020 tarihlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, ARDYZ.HE (ikincil piyasada işlem kodu ARDYZ.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.Bahse konu işlem sırasında bir seferde emir girişinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ayrıca, ARDYZ.HE'ye yalnızca halka arz süresinin sonuna kadar geçerli [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir türünü kullanarak emir iletmek mümkündür.Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814665BIST