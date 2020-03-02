***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2020 17:32
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARDYZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823346
BIST
17:36107.365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.371,67
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
17:366,2303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
17:366,9380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0559
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
17:36320,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 3,73
|Açılış
|: 319,79
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.568.779
|% 20,00
|
|KARSN
|2,00
|502.621.393
|% 19,76
|
|ASUZU
|12,10
|70.673.353
|% 18,98
|
|GYHOL
|22,98
|8.047.711
|% 14,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.545.763
|% 14,95
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|14,05
|16.527.342
|% -3,10
|
|ECZYT
|11,67
|9.616.074
|% -2,75
|
|VERUS
|19,33
|5.549.419
|% -2,37
|
|THYAO
|11,94
|1.144.350.617
|% 1,62
|
|ASELS
|28,32
|580.127.752
|% 2,98
|
|KARSN
|2,00
|502.621.393
|% 19,76
|
|GARAN
|9,63
|439.098.959
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,42
|347.140.209
|% 5,68
|
|KARSN
|2,00
|502.621.393
|% 19,76
|
|YKBNK
|2,42
|347.140.209
|% 5,68
|
|ODAS
|2,05
|242.348.796
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|155.590.742
|% 2,88
|
|ADESE
|1,51
|159.893.555
|% 9,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9249
|7,9646
|% -0,52
|
|Frank
|6,4783
|6,5174
|% 0,71
|
|Riyal
|1,6549
|1,6632
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.593
|14,25
|
|Altın Gr.
|319
|319
|2,27
|
|Cumhuriyet
|2.119
|2.151
|7,00
|
|Tam
|2.107
|2.159
|-0,50
|
|Yarım
|1.018
|1.045
|-0,24
|
|Çeyrek
|511
|522
|-0,12
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,01
|
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