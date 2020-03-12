***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:51
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827410
BIST
12:2296.192
En Yüksek
|Değişim
|: -4,73%
|| -4.773,94
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
12:226,2361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0258
|Açılış
|: 6,2390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
12:227,0295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,0210
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
12:22329,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 2,87
|Açılış
|: 329,56
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.607.781
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|238.306.579
|% 19,80
|
|SELEC
|8,73
|97.787.129
|% 18,29
|
|DEVA
|11,71
|141.456.585
|% 17,81
|
|ECZYT
|12,98
|86.609.804
|% 17,79
|
|HUBVC
|16,00
|29.432.757
|% -20,00
|
|RYGYO
|4,27
|14.256.100
|% -19,89
|
|IHEVA
|2,55
|4.794.195
|% -19,81
|
|RYSAS
|4,57
|24.941.040
|% -19,68
|
|ALCTL
|13,03
|12.612.687
|% -19,62
|
|ASELS
|24,82
|325.937.873
|% -5,12
|
|THYAO
|8,92
|293.994.902
|% -7,18
|
|ECILC
|4,78
|238.306.579
|% 19,80
|
|MGROS
|23,24
|151.511.015
|% 1,13
|
|GARAN
|9,00
|147.743.553
|% -6,05
|
|IHLGM
|0,98
|100.608.809
|% -12,50
|
|ODAS
|1,38
|102.520.558
|% -14,29
|
|ECILC
|4,78
|238.306.579
|% 19,80
|
|ADESE
|1,27
|67.866.044
|% -3,79
|
|EKGYO
|1,16
|59.295.324
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9465
|7,9863
|% 0,09
|
|Frank
|6,6320
|6,6719
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6574
|1,6657
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.644
|8,16
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,21
|
|Cumhuriyet
|2.185
|2.218
|-5,00
|
|Tam
|2.175
|2.229
|-5,20
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|-2,51
|
|Çeyrek
|527
|539
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|16,70
|16,72
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|33,81
|33,81
|-1,98
|