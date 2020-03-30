***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2020 10:42
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARDYZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833164
BIST
12:0188.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 32,46
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
12:016,5040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0546
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5360
En Düşük
6,4403
12:017,2132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0283
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2400
En Düşük
7,1420
12:01339,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,61
|Açılış
|: 339,67
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
340,71
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,72
|26.849.859
|% 10,00
|
|SKTAS
|2,32
|5.506.160
|% 9,95
|
|GEDIK
|17,36
|4.472.036
|% 9,94
|
|ESCOM
|2,33
|13.856.969
|% 9,91
|
|SNKRN
|2,01
|1.351.355
|% 9,84
|
|GLRYH
|2,16
|215.117
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|295.975
|% -9,90
|
|ETILR
|1,71
|2.418
|% -9,52
|
|QNBFL
|111,70
|1.929.535
|% -9,19
|
|BURVA
|11,39
|106.102
|% -8,88
|
|THYAO
|8,61
|318.291.439
|% -2,82
|
|ASELS
|23,24
|218.093.165
|% 0,52
|
|PGSUS
|32,16
|211.727.379
|% -6,89
|
|GARAN
|7,95
|202.246.022
|% 0,89
|
|SASA
|7,76
|189.102.488
|% 6,89
|
|IHLGM
|0,89
|40.612.992
|% -1,11
|
|GSRAY
|1,90
|81.719.166
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,47
|18.697.894
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,60
|99.839.229
|% 0,39
|
|THYAO
|8,61
|318.291.439
|% -2,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0334
|8,0736
|% 0,40
|
|Frank
|6,7785
|6,8194
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7260
|1,7347
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,45
|
|Altın Gr.
|339
|339
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,09
|14,15
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,16
|26,16
|-1,79
|