***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2020 10:19
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARDYZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851153
BIST
13:11109.832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -3,36
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
13:116,8393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,8570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8401
En Düşük
6,8141
13:117,6978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0242
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
13:11376,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,72
|Açılış
|: 376,64
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
376,44
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|26.234.056
|% 10,00
|
|CELHA
|12,11
|8.633.398
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,80
|620.432
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|29.969
|% 9,97
|
|ALKA
|12,03
|73.685.334
|% 9,96
|
|ISBIR
|1.044,10
|175.409
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|697.860
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|1.274.995
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|20.869.891
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|341.347
|% -9,82
|
|SASA
|10,80
|495.659.135
|% 4,75
|
|GUSGR
|4,42
|420.527.195
|% 6,00
|
|THYAO
|12,66
|410.178.248
|% -0,78
|
|EKGYO
|1,91
|381.383.290
|% -1,04
|
|GARAN
|8,09
|326.907.482
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,91
|381.383.290
|% -1,04
|
|GUSGR
|4,42
|420.527.195
|% 6,00
|
|IHLGM
|1,54
|126.342.746
|% -1,28
|
|IEYHO
|0,79
|62.466.704
|% 5,33
|
|CEMAS
|1,25
|88.705.320
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5443
|8,5872
|% 0,29
|
|Frank
|7,1599
|7,2031
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8168
|1,8259
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-16,85
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|2.443
|2.467
|-18,50
|
|Tam
|2.518
|2.535
|-19,00
|
|Yarım
|1.227
|1.237
|-9,30
|
|Çeyrek
|614
|619
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,45
|38,45
|-0,28
|