***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2020 17:40
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARDYZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862723
BIST
18:001.154
En Yüksek
|Değişim
|: -3,50%
|| -41,86
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.153
18:006,9527
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,0919
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
18:008,1496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0850
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
18:00437,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 8,27
|Açılış
|: 436,85
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,85
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|28,16
|39.822.994
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|18.987.973
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|102.102.148
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|45.889.251
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.782.273
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.125.975
|% -10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.557.860
|% -9,98
|
|MERIT
|31,66
|263.734
|% -9,95
|
|ITTFH
|3,60
|162.061.832
|% -9,77
|
|YONGA
|25,40
|437.767
|% -9,66
|
|ASELS
|36,68
|2.776.847.086
|% -2,65
|
|GUSGR
|5,98
|2.135.109.567
|% 5,65
|
|KRDMD
|3,02
|1.334.437.772
|% -2,89
|
|EKGYO
|2,23
|1.250.167.525
|% -3,88
|
|GARAN
|7,41
|1.216.689.408
|% -4,63
|
|EKGYO
|2,23
|1.250.167.525
|% -3,88
|
|KRDMD
|3,02
|1.334.437.772
|% -2,89
|
|GUSGR
|5,98
|2.135.109.567
|% 5,65
|
|IHLAS
|0,91
|309.420.429
|% -8,08
|
|IHLGM
|1,70
|409.248.900
|% -7,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9796
|9,0247
|% 1,79
|
|Frank
|7,5568
|7,6023
|% 1,61
|
|Riyal
|1,8506
|1,8599
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|7,76
|
|Altın Gr.
|437
|437
|8,27
|
|Cumhuriyet
|2.864
|2.901
|74,00
|
|Tam
|2.950
|2.983
|76,20
|
|Yarım
|1.432
|1.456
|37,20
|
|Çeyrek
|718
|729
|18,60
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,48
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,50
|5,51
|0,07
|
|B. Petrol
|43,61
|43,61
|-0,29
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59MSGYO
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 650, 448 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 992 adet işlem
-
17:57BTCIM
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 554, 097 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 43 kaybederek (% -3.05 ) 1, 064
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, TKURU, KUYAS