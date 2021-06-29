***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 17:12
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARDYZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944856
BIST
17:151.364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -8,92
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
17:158,7288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0456
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
17:1510,3866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0164
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
17:15492,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -4,74
|Açılış
|: 492,11
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler17:13
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|SELVA
|4,05
|24.291.839
|% 9,76
|
|RTALB
|21,66
|212.961.690
|% 8,08
|
|SUMAS
|66,90
|680.312
|% 6,95
|
|DERHL
|4,03
|10.133.906
|% 4,68
|
|TDGYO
|7,28
|6.588.670
|% -6,91
|
|SAYAS
|23,14
|9.629.158
|% -4,77
|
|ARDYZ
|52,45
|43.464.754
|% -4,64
|
|ATATP
|25,24
|68.547.375
|% -4,39
|
|DNISI
|10,75
|4.121.318
|% -4,19
|
|CEOEM
|10,75
|172.050.818
|% -1,74
|
|BERA
|12,41
|133.936.292
|% -0,16
|
|PEKGY
|1,00
|110.611.371
|% 1,01
|
|TRILC
|31,38
|82.206.084
|% 0,13
|
|ATATP
|25,24
|68.547.375
|% -4,39
|
|CEOEM
|10,75
|172.050.818
|% -1,74
|
|GWIND
|3,36
|41.111.148
|% -3,45
|
|CANTE
|8,82
|64.185.135
|% 1,97
|
|BASGZ
|10,19
|66.641.157
|% -1,74
|
|SELVA
|4,05
|24.291.839
|% 9,76
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7258
|8,7299
|% 0,54
|
|Euro
|10,3814
|10,3872
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0364
|12,0968
|% 0,09
|
|Frank
|9,4293
|9,4861
|% 0,21
|
|Riyal
|2,3201
|2,3318
|% 0,44
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-24,21
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-4,67
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.317
|-39,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,54
|74,54
|0,40
|