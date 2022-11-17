***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:20
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080725
BIST
11:544.583
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -85,48
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
11:5418,6232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0338
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
11:5419,3459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2942
11:541.058,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.058,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler11:54
|BRLSM
|26,88
|127.020.747
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.525.512
|% 9,95
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|AKENR
|6,43
|237.350.613
|% 9,91
|
|MEGAP
|6,39
|55.789.489
|% 8,31
|
|SASA
|167,70
|1.108.529.434
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|759.785.875
|% -9,97
|
|KMPUR
|137,90
|120.636.810
|% -8,86
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|COSMO
|93,20
|453.698
|% -6,99
|
|THYAO
|107,80
|5.387.615.599
|% 3,06
|
|EREGL
|37,38
|2.549.679.246
|% 0,92
|
|ASELS
|39,96
|2.205.361.564
|% 0,30
|
|KONTR
|207,40
|1.852.243.599
|% -3,80
|
|HALKB
|10,00
|1.787.610.166
|% -2,72
|
|VAKBN
|9,85
|1.778.206.981
|% -4,28
|
|ALBRK
|3,23
|558.149.985
|% 4,87
|
|HALKB
|10,00
|1.787.610.166
|% -2,72
|
|SKBNK
|2,30
|370.949.949
|% -2,54
|
|ISCTR
|9,61
|1.547.097.857
|% -3,13
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6171
|18,6232
|% 0,18
|
|Euro
|19,3389
|19,3459
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,1555
|22,2666
|% 0,31
|
|Frank
|19,6221
|19,7403
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9395
|4,9642
|% 0,20
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-6,06
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.059
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.036
|7.156
|-6,00
|
|Yarım
|3.417
|3.499
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.708
|1.749
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,22
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,76
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,80
|92,80
|-0,06
|
Seans Raporu
11:54
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