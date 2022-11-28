***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 12:21
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082571
BIST
16:364.956
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 81,87
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:3618,6174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0162
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:3619,4890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0824
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:361.049,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,17
|Açılış
|: 1.049,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:36
|CEOEM
|16,50
|115.844.474
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|383.827.779
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|44.951.772
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.105.672
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|406.165.066
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|PNLSN
|37,98
|220.243.551
|% -9,10
|
|MIATK
|127,70
|142.003.614
|% -9,05
|
|IHAAS
|87,00
|65.589.633
|% -8,57
|
|MZHLD
|15,70
|50.590.343
|% -7,54
|
|THYAO
|116,30
|8.344.565.120
|% 2,20
|
|PETKM
|18,16
|4.420.105.542
|% 4,67
|
|EREGL
|42,22
|4.128.023.574
|% 0,81
|
|ASELS
|48,88
|3.894.607.860
|% 1,41
|
|ISCTR
|10,55
|3.575.398.862
|% 2,93
|
|EKGYO
|7,01
|3.175.072.930
|% 1,45
|
|SKBNK
|2,79
|1.249.959.033
|% 5,28
|
|ISCTR
|10,55
|3.575.398.862
|% 2,93
|
|YKBNK
|12,00
|3.453.413.701
|% 4,80
|
|VAKBN
|10,16
|2.593.998.278
|% 6,28
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6077
|18,6174
|% -0,09
|
|Euro
|19,4721
|19,4890
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,3872
|22,4994
|% -0,38
|
|Frank
|19,6379
|19,7562
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9379
|4,9627
|% -0,12
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.016
|7.080
|-29,00
|
|Yarım
|3.403
|3.461
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.730
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,38
|81,38
|-2,33
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 01 artarak (% 1.66 ) 4, 350
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, DENGE, YATAS, TRGYO, SMRTG, UZERB, SMART, TETMT, TRILC, NTGAZ
-
16:50
YGGYO, YONGA, EDIP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:50
BAKAB, KONKA, OYAKC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:50
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 173 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 82 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem