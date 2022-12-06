***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 11:16
[ARDYZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084693
BIST
11:354.949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -8,93
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
11:3518,6392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:3519,5661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 19,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:351.060,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,93
|Açılış
|: 1.060,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:33
|BARMA
|122,10
|26.804.613
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|12.965.816
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|6.008.417
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|46.744.346
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|20.914.422
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|392.178.676
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|356.674.134
|% -9,98
|
|SNICA
|31,60
|101.700.361
|% -9,97
|
|MIATK
|105,70
|23.446.597
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,27
|4.730.133.931
|% 6,41
|
|THYAO
|137,40
|3.343.348.836
|% -0,87
|
|EREGL
|42,66
|3.101.617.655
|% 0,52
|
|ASELS
|49,48
|1.958.083.843
|% -0,60
|
|ENKAI
|27,22
|1.867.553.806
|% 2,10
|
|KRDMD
|17,27
|4.730.133.931
|% 6,41
|
|ADESE
|1,85
|243.070.707
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,21
|787.173.314
|% -0,83
|
|SKBNK
|2,69
|267.012.133
|% 0,75
|
|TSKB
|4,07
|396.446.671
|% 1,50
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6347
|18,6466
|% 0,05
|
|Euro
|19,5662
|19,5783
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,6436
|22,7571
|% 0,08
|
|Frank
|19,6666
|19,7851
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,00
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|4,95
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,31
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.126
|7.188
|20,00
|
|Yarım
|3.456
|3.514
|9,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,43
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,43
|0,11
|
|B. Petrol
|82,85
|82,85
|0,17
|
Seans Raporu
11:33
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