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***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

05.10.2023 14:07
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [ARDYZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199951


BIST
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BFREN 8.970,60 28.598.273 % 10,00  
TETMT 2.228,90 20.500.591 % 10,00  
TARKM 510,90 88.000.481 % 9,99  
QNBFL 738,70 3.802.089 % 9,99  
QNBFB 324,00 10.648.260 % 9,98  
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Dolar 27,5430 27,5607 % 0,12  
Euro 28,9000 28,9500 % -0,17  
Sterlin 33,3537 33,5210 % 0,04  
Frank 29,9935 30,1742 % 0,24  
Riyal 7,3263 7,3630 % 0,02  
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14:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.822 0,28  
Altın Gr. 1.615 1.616 2,12  
Cumhuriyet 11.098 11.268 -12,00  
Tam 10.870 10.968 -34,00  
Yarım 5.452 5.501 -17,00  
Çeyrek 2.717 2.750 -9,00  
Gümüş.Ons 21,09 21,12 0,09  
Gümüş Gr. 18,71 18,73 0,10  
B. Petrol 84,19 84,19 -1,62  
Seans Raporu 14:23
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