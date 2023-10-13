***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 10:10
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARDYZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205640
BIST
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11:248.148
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -111,18
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.127
En Yüksek
8.242
11:2427,8018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0761
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
11:2429,3762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1055
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
11:241.683,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 17,15
|Açılış
|: 1.683,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.684,00
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler11:22
|BMSTL
|53,90
|45.450.394
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|200.824.851
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|41.426.704
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|39.093.117
|% 9,99
|
|VERUS
|235,90
|21.195.778
|% 9,98
|
|CASA
|147,50
|6.789.425
|% -9,95
|
|TETMT
|2.115,00
|949.635
|% -9,54
|
|MIATK
|490,00
|24.965.990
|% -9,26
|
|ENSRI
|35,30
|188.421.113
|% -8,79
|
|IHAAS
|16,61
|130.176.984
|% -8,18
|
|THYAO
|221,70
|1.901.380.444
|% -1,51
|
|BRSAN
|965,80
|1.849.240.631
|% -2,28
|
|ASELS
|43,44
|1.356.322.638
|% 0,79
|
|YKBNK
|18,94
|1.293.754.413
|% -2,17
|
|TUPRS
|146,20
|1.186.739.639
|% -0,68
|
|ZOREN
|6,37
|716.992.063
|% 0,63
|
|YKBNK
|18,94
|1.293.754.413
|% -2,17
|
|EKGYO
|7,80
|526.448.339
|% -1,64
|
|ODAS
|13,48
|760.533.153
|% -0,37
|
|KATMR
|2,98
|123.345.870
|% 0,00
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7932
|27,8008
|% 0,27
|
|Euro
|29,3754
|29,3858
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,8420
|34,0117
|% 0,54
|
|Frank
|30,5430
|30,7270
|% 0,46
|
|Riyal
|7,3888
|7,4259
|% 0,24
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|15,46
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|16,96
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.397
|11.490
|63,00
|
|Yarım
|5.716
|5.767
|32,00
|
|Çeyrek
|2.849
|2.883
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,18
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,80
|0,32
|
|B. Petrol
|87,95
|87,95
|1,95
|