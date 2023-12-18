***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.12.2023 10:36
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226330
BIST
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11:167.926
En Düşük
|Değişim
|: -0,85%
|| -67,74
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.922
En Yüksek
8.010
11:1629,0698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0907
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0698
En Düşük
28,8490
11:1631,7722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1443
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
11:161.891,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 11,34
|Açılış
|: 1.890,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.891,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler11:14
|UFUK
|99,55
|1.447.297
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,02
|33.613.460
|% 9,98
|
|SAFKR
|35,54
|38.538.065
|% 9,96
|
|BANVT
|116,20
|57.206.453
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,08
|3.342.402
|% 9,93
|
|BEGYO
|3,21
|994.956.858
|% -9,83
|
|BRKO
|3,67
|788.731
|% -9,83
|
|CATES
|56,60
|298.706.478
|% -7,36
|
|KRSTL
|13,99
|6.929.530
|% -7,35
|
|EKOS
|33,80
|85.330.371
|% -6,89
|
|ISCTR
|24,96
|2.704.902.017
|% 2,38
|
|THYAO
|248,60
|2.586.864.627
|% -1,84
|
|AKBNK
|38,92
|1.305.994.223
|% -0,46
|
|YKBNK
|21,44
|1.278.534.689
|% -0,92
|
|HEKTS
|24,34
|1.045.806.653
|% 4,82
|
|BEGYO
|3,21
|994.956.858
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,96
|2.704.902.017
|% 2,38
|
|YKBNK
|21,44
|1.278.534.689
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,48
|417.088.322
|% 0,94
|
|HEKTS
|24,34
|1.045.806.653
|% 4,82
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0638
|29,0680
|% 0,31
|
|Euro
|31,7605
|31,7761
|% 0,47
|
|Sterlin
|36,7776
|36,9620
|% 0,43
|
|Frank
|33,3169
|33,5176
|% 0,50
|
|Riyal
|7,7246
|7,7633
|% 0,29
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,00
|24,03
|% 0,66
|
|Platin
|950,94
|952,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.172,65
|1.176,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,94
|76,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,39
|2.024,70
|% 0,66
|