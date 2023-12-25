***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2023 10:07
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228322
BIST
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11:497.396
En Düşük
|Değişim
|: -2,13%
|| -161,17
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
11:4929,2709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0602
|Açılış
|: 29,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
11:4932,3828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1559
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3828
En Düşük
31,9048
11:491.932,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,44
|Açılış
|: 1.932,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler11:47
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|MSGYO
|16,55
|9.577.719
|% 9,46
|
|PRZMA
|32,64
|27.687.525
|% 7,02
|
|SKBNK
|5,67
|198.892.705
|% -10,00
|
|VANGD
|20,52
|6.554.812
|% -10,00
|
|FENER
|88,85
|254.603.559
|% -9,98
|
|SMART
|30,86
|22.794.960
|% -9,98
|
|MRGYO
|4,60
|58.876.118
|% -9,98
|
|THYAO
|228,80
|1.453.488.030
|% -1,80
|
|TUPRS
|145,50
|1.290.901.665
|% 0,48
|
|KBORU
|48,00
|808.484.885
|% 1,74
|
|ISCTR
|23,20
|787.645.470
|% -2,44
|
|AKBNK
|38,22
|756.988.552
|% -2,40
|
|BEGYO
|2,81
|109.614.420
|% 0,72
|
|EKGYO
|6,94
|242.861.743
|% -1,98
|
|IHLAS
|1,00
|34.631.752
|% -1,96
|
|AKFGY
|1,76
|61.228.615
|% -2,76
|
|ISCTR
|23,20
|787.645.470
|% -2,44
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2653
|29,2719
|% 0,21
|
|Euro
|32,2664
|32,3471
|% 0,37
|
|Sterlin
|37,0581
|37,2439
|% 0,17
|
|Frank
|34,0402
|34,2453
|% 0,10
|
|Riyal
|7,7792
|7,8182
|% 0,20
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|