***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2024 10:27
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251821
BIST
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11:239.353
En Düşük
|Değişim
|: -0,23%
|| -21,11
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.336
En Yüksek
9.450
11:2331,1094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0703
|Açılış
|: 31,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0311
11:2333,7622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1396
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
11:232.036,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,77
|Açılış
|: 2.036,34
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler11:23
|KLSER
|82,50
|571.103.468
|% 10,00
|
|LMKDC
|21,56
|5.370.704
|% 10,00
|
|CMENT
|459,25
|3.104.071
|% 10,00
|
|DMSAS
|6,61
|26.938.148
|% 9,98
|
|EUYO
|17,54
|7.808.545
|% 9,97
|
|AYCES
|1.023,00
|408.910.075
|% -7,92
|
|ARASE
|72,40
|266.824.463
|% -5,48
|
|OZGYO
|6,77
|109.286.696
|% -5,31
|
|ARDYZ
|59,50
|401.040.308
|% -4,72
|
|UFUK
|245,00
|13.251.125
|% -4,67
|
|THYAO
|286,25
|5.434.245.756
|% -0,09
|
|ISCTR
|28,38
|2.570.313.902
|% -1,25
|
|MIATK
|75,75
|2.525.222.617
|% 8,06
|
|EREGL
|46,16
|2.251.922.227
|% -0,73
|
|REEDR
|66,55
|2.118.095.367
|% 9,55
|
|ISCTR
|28,38
|2.570.313.902
|% -1,25
|
|EKGYO
|11,33
|1.002.426.922
|% -2,58
|
|ZOREN
|5,83
|438.630.738
|% -1,52
|
|EREGL
|46,16
|2.251.922.227
|% -0,73
|
|AKFGY
|2,46
|118.984.408
|% -1,60
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1046
|31,1094
|% 0,23
|
|Euro
|33,7310
|33,7622
|% 0,42
|
|Sterlin
|39,3154
|39,5126
|% 0,28
|
|Frank
|35,1837
|35,3956
|% 0,28
|
|Riyal
|8,2697
|8,3112
|% 0,22
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,82
|22,86
|% 0,66
|
|Platin
|898,47
|900,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,34
|973,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,22
|80,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,75
|2.036,04
|% 0,66
|