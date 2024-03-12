***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2024 14:39
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257938
BIST
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15:089.176
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 43,79
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
9.090
En Yüksek
9.193
15:0832,0460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0245
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0629
En Düşük
31,9669
15:0835,0950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0818
|Açılış
|: 35,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
15:082.237,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -9,17
|Açılış
|: 2.237,78
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.236,39
BIST En Aktif Hisseler15:08
|BANVT
|183,70
|150.686.507
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|91.517.615
|% 10,00
|
|JANTS
|231,10
|33.242.348
|% 10,00
|
|DESPC
|59,40
|71.563.001
|% 10,00
|
|DOBUR
|147,40
|31.172.307
|% 10,00
|
|FONET
|35,00
|17.443.895
|% -9,98
|
|MMCAS
|15,07
|2.629.067
|% -9,98
|
|PEKGY
|20,24
|16.748.337
|% -9,96
|
|CMENT
|574,50
|18.342.244
|% -9,95
|
|YAYLA
|22,26
|17.177.508
|% -9,95
|
|THYAO
|278,50
|3.665.860.591
|% -0,80
|
|EREGL
|45,78
|3.657.987.440
|% 0,00
|
|DOAS
|283,00
|3.038.443.958
|% -1,74
|
|ISCTR
|11,24
|2.941.823.523
|% 4,46
|
|OBAMS
|48,96
|2.440.846.816
|% -6,56
|
|ISCTR
|11,24
|2.941.823.523
|% 4,46
|
|AKFGY
|2,85
|564.632.309
|% 5,56
|
|ZOREN
|5,30
|744.774.195
|% 0,76
|
|EKGYO
|10,80
|1.236.200.809
|% -2,88
|
|YKBNK
|23,64
|2.416.881.420
|% 2,34
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0397
|32,0460
|% 0,08
|
|Euro
|35,0821
|35,0950
|% 0,23
|
|Sterlin
|41,7747
|41,9841
|% -1,04
|
|Frank
|37,2704
|37,4572
|% -0,74
|
|Riyal
|8,7076
|8,7512
|% -0,88
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,41
|24,43
|% 0,66
|
|Platin
|928,35
|929,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.025,11
|1.028,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,23
|82,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.171,90
|2.172,13
|% 0,66
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