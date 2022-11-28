***ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.11.2022 09:21
***ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARDYZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ömer Ekmen tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082425
BIST
17:204.962
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 88,13
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
17:2018,6292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0044
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
17:2019,4602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0536
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
17:201.048,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,60
|Açılış
|: 1.048,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler17:20
|CEOEM
|16,50
|126.133.192
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.421.597
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.051.728
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.151.432
|% 10,00
|
|PRKME
|17,18
|28.249.304
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,76
|270.537.774
|% -9,62
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,45
|57.824.523
|% -9,01
|
|IHAAS
|87,00
|67.932.319
|% -8,57
|
|MIATK
|129,90
|148.455.055
|% -7,48
|
|THYAO
|116,10
|8.806.855.913
|% 2,02
|
|PETKM
|18,22
|4.668.430.700
|% 5,01
|
|EREGL
|42,18
|4.322.118.902
|% 0,72
|
|ASELS
|48,76
|4.168.722.690
|% 1,16
|
|ISCTR
|10,48
|3.932.271.049
|% 2,24
|
|EKGYO
|7,03
|3.485.644.208
|% 1,74
|
|SKBNK
|2,75
|1.351.619.376
|% 3,77
|
|ISCTR
|10,48
|3.932.271.049
|% 2,24
|
|YKBNK
|11,96
|3.749.275.146
|% 4,45
|
|VAKBN
|10,15
|2.766.846.896
|% 6,17
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6224
|18,6292
|% -0,02
|
|Euro
|19,4498
|19,4602
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,3726
|22,4848
|% -0,45
|
|Frank
|19,6522
|19,7706
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9389
|4,9637
|% -0,10
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-5,28
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.048
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|7.003
|7.109
|-6,00
|
|Tam
|7.001
|7.066
|-43,00
|
|Yarım
|3.395
|3.455
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.727
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,48
|81,48
|-2,23
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, PETKM, YKBNK
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 22 artarak (% 1.52 ) 4, 345
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALFAS, CEOEM, SNICA, IDEAS, VAKFN, PEGYO, SMART, PCILT, NTGAZ, MSGYO
-
17:35
DEVA, SMRTG, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:35
KRSTL, ODAS, EUREN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında