***ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.11.2023 15:41
***ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARDYZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218691
BIST
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15:457.856
En Düşük
|Değişim
|: 0,97%
|| 75,13
|Açılış
|: 7.787
|
|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.774
En Yüksek
7.862
15:4528,6984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0437
|Açılış
|: 28,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7200
|
28,9384
En Düşük
28,5307
15:4531,1949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0468
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4660
En Düşük
30,9976
15:451.835,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.835,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler15:45
|ANELE
|10,67
|43.420.631
|% 10,00
|
|KRONT
|15,40
|71.370.167
|% 10,00
|
|ATSYH
|69,30
|1.603.463
|% 10,00
|
|DOGUB
|14,54
|48.075.359
|% 9,98
|
|RUBNS
|30,20
|72.054.839
|% 9,98
|
|QNBFL
|1.076,00
|6.440.039
|% -9,96
|
|CASA
|113,10
|25.341.111
|% -9,95
|
|AVTUR
|9,23
|3.938.930
|% -9,95
|
|OTTO
|382,50
|4.790.770
|% -9,95
|
|AVHOL
|54,40
|309.847.252
|% -9,93
|
|THYAO
|253,25
|8.268.863.625
|% 3,66
|
|MIATK
|676,50
|2.930.772.917
|% -3,63
|
|REEDR
|30,82
|2.604.221.370
|% 3,77
|
|TUPRS
|154,30
|2.242.096.053
|% 0,13
|
|MARBL
|20,78
|2.208.042.089
|% -2,44
|
|EKGYO
|7,54
|956.415.221
|% 0,00
|
|MARBL
|20,78
|2.208.042.089
|% -2,44
|
|IHLAS
|1,49
|128.675.377
|% 0,68
|
|REEDR
|30,82
|2.604.221.370
|% 3,77
|
|IHLGM
|2,08
|163.741.445
|% 1,96
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6879
|28,6984
|% 0,15
|
|Euro
|31,1863
|31,1949
|% 0,15
|
|Sterlin
|35,5714
|35,7498
|% 0,33
|
|Frank
|32,1968
|32,3907
|% 0,28
|
|Riyal
|7,6276
|7,6659
|% 0,12
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,04
|24,06
|% 0,66
|
|Platin
|910,19
|911,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.059,45
|1.064,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,52
|78,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.989,91
|1.990,23
|% 0,66
|