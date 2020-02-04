***ARDYZ* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
04.02.2020 11:25
***ARDYZ******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Paylarının Halka Arzında Satışa Sunulan Payların % 5' inden Fazlasını Satın Alan Gerçek/Tüzel Kişi yoktur.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816933
BIST
12:17120.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 1.205,98
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
12:175,9771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0082
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9750
12:176,6106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0093
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,6080
12:17301,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,16
|Açılış
|: 301,28
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
301,02
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,70
|12.931.557
|% 17,47
|
|DITAS
|13,28
|15.796.883
|% 15,88
|
|DOKTA
|88,50
|24.413.735
|% 14,94
|
|OZGYO
|2,04
|107.729.426
|% 10,27
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|BEYAZ
|3,87
|1.754.184
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|AYES
|2,80
|1.400
|% -3,11
|
|THYAO
|14,17
|616.166.067
|% 2,38
|
|PETKM
|4,20
|503.542.058
|% 2,19
|
|HALKB
|7,34
|439.073.850
|% 6,69
|
|ASELS
|23,82
|239.623.578
|% 1,88
|
|SISE
|5,56
|219.479.873
|% -0,36
|
|PETKM
|4,20
|503.542.058
|% 2,19
|
|EKGYO
|1,73
|102.526.077
|% 2,37
|
|HALKB
|7,34
|439.073.850
|% 6,69
|
|ODAS
|2,20
|125.286.948
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,87
|157.785.248
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7440
|7,7828
|% -0,10
|
|Frank
|6,1486
|6,1856
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5887
|1,5967
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|-10,04
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|-13,00
|
|Tam
|1.987
|2.036
|-14,84
|
|Yarım
|960
|985
|-7,18
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|55,02
|55,02
|0,57
|